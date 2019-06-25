РИАМО - 25 июн. В Луховицах и Дмитровском округе Подмосковья нашли три артиллерийских снаряда и противотанковую гранату времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 16:51 24 июня от диспетчера ЕДДС городского округа Луховицы в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении трех артиллерийских снарядов времен ВОВ по адресу: городской округ Луховицы, населенный пункт Белоомут, лесной массив.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. До ближайших жилых строений - 500 метров. Выставлена охрана силами ОМВД городского округа Луховицы. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 на 25 июня», - говорится в сообщении.

Также в 16:57 24 июня поступило сообщение об обнаружении в реке противотанковой гранаты времен ВОВ по адресу: Дмитровский городской округ, деревня Усть-Пристань. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. До ближайших жилых строений - 400 метров. Выставлена охрана, изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано на 25 июня.