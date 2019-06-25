РИАМО - 25 июн. Избавиться от борщевика Сосновского на дачном участке можно механическим способом, а также с помощью химикатов, в любом случае работы по удалению сорняка необходимо проводить при полной защите тела и лица, сообщил РИАМО первый заместитель председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Борщевик на дачном участке – опасное растение. При попадании на кожу сок борщевика уничтожает защитный слой от ультрафиолета, в результате чего на солнце возникает серьезный ожог. При попадании в пищу борщевик вызывает отравления, были смертельные случаи. Дачникам важно помнить, что самое важное при борьбе с борщевиком – средства защиты. Одежда должна быть водонепроницаемой, защита лица обязательна, работать с борщевиком можно только в резиновых перчатках и сапогах», - сказал Чаплин.

Он отметил, что существуют три основных способа борьбы с борщевиком. Химический способ подразумевает опрыскивание очагов произрастания сорняка гербицидами и (или) арборицидами. Механический способ представляет собой скашивание, уборку сухих растений, а также выкапывание их корневой системы. Агротехнический способ борьбы с борщевиком заключается в обработке почвы и посеве на этом месте многолетних трав.

«Борьбу с борщевиком на дачном участке следует начинать весной, как только у растения появляются первые листья. Регулярное скашивание эффективно при высоте побегов до 25-30 сантиметров. Если же борщевик уже начал цвести, то нужно аккуратно срезать бутоны-зонтики. После скашивания или вырубки борщевика можно накрыть поверхность земли черной пленкой толщиной не менее 100 микрон и оставить ее на весь сезон», - отметил Чаплин.

По его словам, борщевик «сгорит» под пленкой вместе с семенами, оставшимися с прошлогоднего «урожая». Для надежности рекомендуется залить в корневую розетку растения 50 граммов уксусной кислоты – это уже локальный химический способ борьбы с борщевиком.

«На освобожденную от борщевика площадь рекомендуется посадить бобовые культуры, картофель, топинамбур. Дачники рекомендуют также посадить кусты малины, которая не даст борщевику отвоевать свои позиции. Эти агротехнические методы помогают не просто уничтожать сорняк, но и получать урожаи», - добавил Чаплин.

Он подчеркнул, что озвученные способы эффективны только при небольшом количестве сорняков. Если борщевик занял весь участок и прилегающую территорию, нужно обращаться к специалистам для обработки всей пораженной площади гербицидами. Такую обработку проводят 2-3 раза за сезон с интервалом в 20 дней. Главный минус этого способа в том, что любой гербицид является ядом и остается в почве, поэтому и урожай культурных растений будет содержать химикаты.

«Любые методы по борьбе с борщевиком будут эффективны только в том случае, когда он уничтожается одновременно на всех соседних землях. Если борщевик вырос за забором, то идеальный порядок на своем участке не спасет дачника: в течение одного-двух сезонов растение полностью захватит земельный участок и придется начинать с нуля», - заключил Чаплин.

Согласно закону «О благоустройстве в Московской области» юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица обязаны проводить работы по удалению борщевика Сосновского на земельных участках, находящихся в их собственности, владении или пользовании.

За непроведение мероприятий по удалению борщевика Сосновского в Подмосковье предусмотрен штраф: для граждан - в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 150 тысяч до 1 миллиона рублей.

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