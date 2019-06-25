РИАМО - 25 июн. В Подмосковье и Москве во вторник ожидается переменная облачность без осадков, максимальная температура воздуха составит 26 градусов тепла, геомагнитный фон прогнозируется неустойчивый, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве - 23-25, по области - 21-26 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба. Геомагнитный фон во вторник прогнозируется неустойчивый.

Синоптики отмечают, что в Москве и области благодаря понижению температуры и северо-западному ветру установился комфортный температурно-влажностный и кислородный режим погоды. Это благоприятные внешние условия, при которых реже наблюдается ухудшение состояния и хорошо себя чувствуют люди с заболеваниями почек, эндокринной и нервной системы, хроническими болезнями суставов и органов дыхания.

«Однако продолжающийся рост атмосферного давления может спровоцировать у гипертоников и гипотоников, а также у страдающих нарушениями ритма сердца ухудшение самочувствия. У них возможны появления приступов мигрени, скачки артериального давления, учащение сердцебиения, слабость и головокружение. Специалисты рекомендуют более внимательно отнестись к своему состоянию, контролировать артериальное давление, своевременно принимать сердечные и гипотензивные препараты», - добавляют специалисты.