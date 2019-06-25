РИАМО - 25 июн. Международный военно-технический форум «Армия-2019» открывается в подмосковной Кубинке во вторник, сообщается на сайте форума.

Форум продлится по 30 июня на площадке конгрессно-выставочного центра «Патриот». В рамках форума состоятся десятки конференций, заседаний, круглых столов и других деловых и научных мероприятий.

Кроме того, на форуме запланирована демонстрация образцов современной военной техники и вооружения, а также выступления авиационных групп высшего пилотажа «Стрижи», «Русские витязи» и «Беркуты».

Среди участников форума в этом году: АО «Рособоронэкспорт», Россети, «Вертолеты России», автомобильный завод «Урал» и другие.