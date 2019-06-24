РИАМО – 24 июн. Для поддержания необходимой для деятельности парков культуры и отдыха Подмосковья чистоты разработаны специальные правила, он рассказывают, как ухаживать за газонами, деревьями и кустарниками, что нужно делать для поддержания туалетов в порядке, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Выполнение данных правил является обязательной частью заботы о здоровье и настроении наших посетителей», – отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Газоны скашиваются при высоте травостоя более 20 сантиметров, окошенная трава удаляется с территории в течение трех суток со дня проведения покоса.

Деревья и кустарники вырубаются только на основании специального разрешения, выдаваемого в установленном порядке. Вывоз осуществляется в течение трех суток с момента начала работ.

В отношении зеленых насаждений, дорожек и оборудования должен обеспечиваться квалифицированный уход. Также на зеленых насаждениях недопустимо складировать мусор, строительные отходы, материалы, изделия, конструкции, крупногабаритные бытовые отходы.

«Не менее важна санитарная обработка туалетов, что позволяет не допустить неконтролируемое размножение микробов. Прилегающая территория и помещения для туалета должны содержаться в чистоте. Должна проводится текущая и генеральная уборка», – говорится в сообщении.

Текущая уборка проводится с применением моющих средств в течение дня, без закрытия туалета для посетителей, а генеральная – один раз в сутки с применением моющих и дезинфицирующих средств и закрытием туалета для посетителей.

Во время генеральной уборки моются стены, перегородки кабин, двери, батареи, подоконники, полы, санитарные приборы, также убирается прилегающая к туалету территория от мусора, листьев, снега, наледи, на расстоянии до 5 метров. Кроме того, емкости с растворами дезинфицирующих средств должны закрываться крышками, иметь надписи с указанием названия средства, его концентрации, назначения и даты приготовления.