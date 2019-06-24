РИАМО - 24 июн. Департамент городского имущества города Москвы помогает представителям столичного малого бизнеса в сфере медицины ежегодно экономить почти 500 миллионов рублей благодаря скидкам на аренду, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Департамент реализует программы имущественной поддержки малого и среднего бизнеса, каждый год предлагает выгодные условия аренды для резидентов технопарков и технополисов, а также предоставляет льготы по аренде земли и недвижимости частным образовательным и медицинским организациям.

«Для предпринимателей, открывающих в городских объектах клиники и медицинские центры, департамент предоставляет льготу по аренде помещений в размере 3,5 тысяч рублей за квадратный метр в год. На сегодняшний день городом предоставлены льготы по аренде для 222 медицинских организаций, общая площадь объектов составляет 53 тысячи квадратных метров», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он подытожил, что льготная ставка аренды позволяет экономить частным медицинским учреждениям порядка 489 миллионов рублей в год.

Чтобы получить льготу от города, частным учреждениям в сфере медицины необходимо обратиться в департамент с приложением медицинской лицензии, предоставленной на адрес арендуемого помещения. Обязательным условием установления льготной ставки является соответствие цели использования по договору аренды помещения медицинским целям.

«Льготная ставка арендной платы в размере 3,5 тысяч рублей за квадратный метр в год для организаций или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность и имеющих соответствующую лицензию, установлена приложением 1 к постановлению правительства Москвы от 25 декабря 2012 года №809-ПП», — говорится в сообщении.