РИАМО - 24 июн. Управление Росреестра по Москве поставило на кадастровый учет многоквартирный дом по адресу: Долгопрудная аллея, дом №15, корпус 1 (строительный адрес – Дмитровское шоссе, владение 167, корпус 7А) в районе Северный на северо-востоке Москвы, сообщается на официальном сайте Росреестра.

Общая площадь здания составляет 41,7 тысячи квадратных метров. В 7-секционном доме расположено 442 квартиры, из которых однокомнатных – 182, двухкомнатных – 104, трехкомнатных – 156.

«В Северо-Восточном округе по программе реновации поставлены на кадастровый учет 13 домов, из них 3 – в текущем году. Тысячи москвичей уже зарегистрировали свои права собственности, и аналогичный объем прав еще подлежит оформлению. При этом сроки проведения управлением учетно-регистрационных действий по данным объектам составляют три рабочих дня вместо стандартных семи дней», — рассказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

С начала действия программы реновации жилищного фонда, утвержденной мэром Москвы Сергеем Собяниным 1 августа 2017 года, столичным управлением Росреестра на кадастровый учет поставлено 1 миллион 12 тысяч квадратных метров жилья. Наибольшая часть домов расположена в Северо-Восточном, Западном и Северном округах столицы.