РИАМО - 24 июн. В повестку заседания подмосковного парламента, которое состоится 27 июня, включен вопрос о внесении изменений в региональный закон «О льготном налогообложении», говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Суть предлагаемых изменений – в увеличении периода, в течение которого налогоплательщики, имеющие трех и более детей, могут применять льготу по транспортному налогу, установленную законодательством Московской области.

«Сегодня, согласно региональному законодательству, многодетная семья освобождена от уплаты транспортного налога на имеющийся у них автомобиль. Но при этом право на применение этой льготы наступает с даты возникновения статуса многодетной семьи – то есть с даты рождения третьего ребенка (или усыновления, установления опеки и попечительства)», — отмечается в сообщении.

Законопроект предполагает, что освобождение от уплаты налога будет считаться не с даты рождения ребенка, а за весь год, когда семья стала многодетной.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что изменения, о которых идет речь, востребованы.

«В думу и на личных приемах к депутатам не раз обращались родители с этой проблемой. Особенно актуально это для тех, у кого третий ребенок родился в самом конце года – получается, что вроде бы и статус многодетной семьи они получили, но при этом и транспортный налог приходится за этот год уплачивать в почти полном объеме», — сказал Брынцалов.

Он добавил, что данные законодательные изменения являются примером того, как дума выполняет свою работу по реализации послания президента. Одной из основных задач, стоящих перед региональными властями, является поддержка многодетных семей.

«И наш законопроект направлен как раз на это – расширяя период действия льготы, мы тем самым устанавливаем дополнительные меры поддержки», — сказал Брынцалов.

Законопроект «О внесении изменений в закон Московской области «О льготном налогообложении в Московской области» планируется рассмотреть сразу в трех чтениях.