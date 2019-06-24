РИАМО - 24 июн. Жителей Московской области предупредили об ужесточении административной ответственности за нарушения правил обращения с отходами, штрафы выросли с 17 июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Штрафы выросли после поправок в Федеральный кодекс об административных правонарушениях (статьи 6.35, 8.2, 8.2.3). Поправки связаны с учетом отходов, их классификацией, инвентаризацией мест размещения и мониторингом состояния окружающей среды в этих местах, а также с обращением в целом.

«Ответственность по ним (статьям — ред.) идентичная: административный штраф от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 40 до 60 для индивидуальных предпринимателей. При этом существенно вырос максимальный штраф для организаций: до 350 тысяч руб. (прежде максимальная сумму штрафа составляла 250 тысяч рублей)», — говорится в сообщении.

За ряд нарушений организациям по-прежнему грозит приостановление деятельности.

Введены штрафы за неуплату экологического сбора и непредоставление отчетности в Росприроднадзор. Должностям лицам придется заплатить от 3 до 7 тысяч, индивидуальным предпринимателям — трехкратный размер неуплаченной суммы, но не менее 250 тысяч. Для юридических лиц сумма штрафа — трехкратный размер неуплаченной суммы сбора по каждой группе товаров, но не менее 500 тысяч рулей.

«Плательщиками экологического сбора являются организации и предприниматели, которые занимаются производством или импортом товаров (упаковки), подлежащих обязательной утилизации после утраты ими потребительских свойств, и не утилизируют эти изделия самостоятельно (либо утилизируют их в меньшем объеме, чем установлено нормативом)», — напомнили в министерстве.