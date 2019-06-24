РИАМО - 24 июн. В Москве согласована проектная документация для устройства вентилируемого фасада в 24-этажном доме в центре Москвы на улице Новый Арбат, дом №22, эти работы проведут в ходе капитального ремонта здания, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Проектом предполагаются ремонтные работы по устройству вентилируемого фасада из фиброцементных плит. Материал, который будет использоваться при ремонте, отличается экологичностью и высоким уровнем прочности. Кроме того, он способен обеспечивать хорошую шумоизоляцию и устойчивость к перепадам температур», — говорится в сообщении.

Проектными решениями предусмотрен демонтаж существующей отделки стен и устройство навесного вентилируемого фасада с облицовкой модульной бетонной плиткой. Перед установкой фиброцементных плит наружные стены будут расчищены. В рамках проекта также запланирован ремонт металлических лестниц, ограждений на фасаде с их зачисткой и последующей окраской по подготовленной поверхности.

Проект включает в себя замену светопрозрачных экранов балконов, заполнение оконных и дверных проемов, а также витражей. Кроме того, проектом планируется установка декоративных корзин для кондиционеров, демонтаж существующих и размещение новых телевизионных антенн, отделка оконных и дверных откосов металлическими фасадными элементами.

Проектом предусмотрен восстановительный ремонт после замены заполнений дверных и оконных проемов, включая ремонт внутренних откосов и замену существующих подоконных досок.