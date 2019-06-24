РИАМО - 24 июн. Ветеринарные врачи регулярно проверяют состояние обитателей океанариума в Подмосковье, всего в океанариуме живет более 5 тысяч видов рыб и других животных, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В Подмосковье находится 26 контактных зоопарков и один океанариум (в «Крокус Сити» - ред.). И чтобы путешествие в экзотический мир было приятным, познавательным и после общения с животными не возникло никаких проблем, сотрудники Государственного управления ветеринарной службы нашего министерства обеспечивают систематический ветеринарный надзор», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Помимо рыб, на территории океанариума живут лемуры, фламинго, попугаи, пингвины. Клетки и аквариумы проверяют ежедневно, строго ведется контроль за продукцией, поступающей для питания.

«Тесный контакт с животными, птицами, рыбами и наблюдение за ними могут дать и ребенку, и взрослому гораздо больше, чем чтение книг об их поведении и повадках. Но не надо забывать, что в зоопарке или океанариуме вы находитесь у них в гостях. Поэтому необходимо соблюдать установленные правила», — подчеркнул Разин.