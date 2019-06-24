РИАМО – 24 июн. В спорткомплексе «Лужники» в Москве построят Дворец единоборств площадью свыше 40 тысяч квадратных метров, его архитектурный облик впишется в ансамбль спорткомплекса, на главном фасаде расположат стальные ламели и медиаэкран, по бокам выполнят витражное остекление, говорится в сообщении пресс-службы главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Проект разработало бюро UNK project. В шестиэтажном здании (пять надземных этажей и подземный паркинг) разместятся Международный центр самбо и центр бокса, причем каждый будет функционировать полностью независимо.

«Вместимость больших залов самбо и бокса, предназначенных для тренировок и показательных выступлений, составит 1,3 тысячи и 2,1 тысячи человек соответственно», – сказал Кузнецов.

Визуально дворец единоборств будет разделен на три объема: стилобат, спортивную и административную зоны.

«Стилобатная часть будет выполнена в стилистике исторических построек «Лужников», в отделке использованы фибробетонные панели с пескоструйной обработкой, цоколь решено облицевать крупными гранитными плитами – аналогичное решение использовано в здании Дворца водных видов спорта, который также делает UNK project. Главный фасад закроют рельефными ламелями из нержавеющей стали, а прямо в центре сделают медиаэкран круглой формы, о чем ранее сообщил мэр Сергей Собянин», – отметил главный архитектор столицы.

Боковые части здания, где будут находиться бассейны и тренажерные залы, оформят витражным остеклением с ламелями из фибробетона. Кроме того, все фасады украсят архитектурная подсветка. Ранее архитектурно-градостроительный облик объекта согласовала Москомархитектура.

Особенностью Дворца единоборств станет наклонный зеркальный потолок с оптическим эффектом, который позволит с улицы увидеть то, что происходит внутри здания. Потолок выполнят из нержавеющей стали – эти панели будут обладать акустическим эффектом. Более того, на потолке предусмотрена система различных креплений для спортивного оборудования.

Поскольку комплекс будет иметь большую площадь остекления, особое внимание архитекторы уделят оформлению внутренних помещений – они сейчас находятся в проработке.