РИАМО - 24 июн. Победителем аукциона за право аренды земельного участка под строительство производственного комплекса стала компания ООО «Тембр», которая займется созданием оборудования для киносъемок, производство расположится в московском районе Коптево, говорится в сообщении пресс-службы департамента города Москвы по конкурентной политике.

Новый объект площадью 6 тысяч квадратных метров будет возведен в районе Коптево по адресу: улица Нарвская, владение 2А. Торги организовал департамент города Москвы по конкурентной политике. По словам руководителя департамента Геннадия Дегтева, многообразие предложений от города позволяет инвесторам выбирать объекты, максимально полно отвечающие их запросам, включая самые креативные.

«С начала года через городские аукционы были разыграны 14 земельных участков различного функционального назначения. В среднем на них претендовали по пять инвесторов. Теперь на территории всей Москвы появятся новые медицинские центры, спорткомплексы, объекты по производству различного оборудования. Выбор участков в зависимости от их расположения, возможной площади застройки позволяет решать различные бизнес-задачи», — отметил глава ведомства.

Победитель аукциона, компания ООО «Тембр», предложила размер годовой аренды в 5,7 миллиона рублей. По словам представителя компании, на месте земельного участка планируется возвести объект по производству декораций и оборудования для кинофильмов.

В настоящий момент на инвестиционном портале города Москвы выставлены на торги семь земельных участков с различным функциональным назначением.