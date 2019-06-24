РИАМО – 24 июн. Большой театр в столице меняет механизм продажи билетов по рекомендациям Счетной палаты, нововведения начнут действовать осенью, сообщается на официальном сайте Счетной палаты РФ.

«С 1 сентября Большой театр сократит на 30,3% бронь билетов и направит их на продажу. В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук до 960 билетов», – отмечается в официальном письме от генерального директора Большого театра Владимира Урина.

В текущем сезоне объем поступающих в первую волну билетов составляет 860 штук.

В Счетной палате позитивно оценили оперативность, с которой руководство театра отреагировало на рекомендации ведомства.

«Большой театр услышал, а самое главное учел наши рекомендации по специфическому вопросу продажи билетов, который волнует граждан», – поделился аудитор Михаил Мень.

Также он напомнил, что ГАБТ является главным распорядителем бюджетных средств, поэтому Счетная палата ежегодно проверяет его деятельность.

«С учетом специфики и актуальности вопроса продажи билетов, ведомство обязательно проследит динамику дальнейшего развития ситуации. У нас будет возможность в 2020 году посмотреть динамику, как это решение повлияло на общую ситуацию», – дополнил Мень.

Недостатки механизма реализации Большим театром билетов контрольное ведомство выявило в рамках проверки исполнения бюджета в 2018 году.

«Как оказалось, в первую волну продажи поступают билеты на менее востребованные места Исторической сцены. Приобрести их можно только по паспорту, то есть их невозможно перепродать. При этом самые лучшие места находятся в статусе брони. Это 328 билетов или более трети всех билетов Исторической сцены», – резюмируется в материале.