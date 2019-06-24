РИАМО - 24 июн. Подмосковное УФАС подтвердило, что администрация городского округа Кашира допустила нарушения в подборе управляющей организации для управления многоквартирным домом, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России.

Общество с ограниченной ответственностью «УК «Элит-Комфорт» пожаловалось в ФАС на то, что администрация горокруга неверно определила размер обеспечения заявки на участие в конкурсе.

«Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка организации торгов и признала жалобу обоснованной», — говорится в сообщении.

Администрации городского округа Кашира Московской области выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.