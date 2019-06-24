РИАМО - 24 июн. Стартовал конкурс на проектирование здания новой школы в селе Тропарево Можайского городского округа, проектирование и строительство объекта предусмотрены государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Общеобразовательная школа на 275 мест» в селе Тропарево», – отметил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Помимо учебных классов, в здании школы предусмотрено размещение мастерских, столовой, медицинского блока, библиотеки, спортивного и актового залов. Территория вокруг школы будет благоустроена. Особое внимание в ходе проектирования уделят удобству передвижения учеников, комфортности и безопасности учебного учреждения.

Проектирование и строительство школы предусмотрены государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Плановое завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию намечены на 2020 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в селе Тропарево на месте школы, где в феврале произошло обрушение кровли пристройки, построят новое здание на 275 мест. При этом он отметил, что новая школа будет не типовой - ее проект специально создадут для данной площадки.