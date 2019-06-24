РИАМО - 24 июн. Администрацию городского округа Щелково оштрафовали, так как в ходе проверки соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ инспекторы выявили ряд нарушений, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Проверку в отношении администрации горокруга представители ведомства провели в марте текущего года.

«В результате проверки выявлены нарушения Закона РФ «О ветеринарии», Приказа Минсельхоза РФ «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов» и «Ветеринарно-санитарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации», — говорится в сообщении.

Среди нарушений инспекторы выявили, что похозяйственные книги городских поселений заполнены с нарушениями, не пронумерованы, не прошиты и не скреплены печатью и просрочены. Также выяснилось, что в 2018 году не проводились сплошные подворные обходы, документы не предоставлены. Не предусмотрен сейф для хранения похозяйственных книг.

Инспекторы ведомства обнаружили, что отсутствуют сведения о наличии поголовья скота и птицы на территории городского округа, сплошные обходы личных хозяйств, подворные обходы не производятся, сведения не собираются (Форма № 14 «Сведения о поголовье скота в хозяйствах населения» не ведется).

«В связи с этим Администрация не располагает сведениями о количестве животных и их видах, не сможет предоставить достоверные сведения для проведения противоэпизоотических мероприятий и не сможет участвовать в принятии решения по отчуждению животных в случае возникновения и ликвидации очагов опасных инфекционных заболеваний, общих для человека и животных», — объясняется в материале.

На территории горокруга не определили и не оборудовали специальные территории для выгула домашних животных в жилых районах, и кроме того, не было утвержденных правил содержания домашних животных, их регистрации и учета.

В апреле 2019 года за выявленные нарушения Администрация городского округа Щелково Московской области привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 10.6 Кодекса административных правонарушений РФ в виде наложения административного штрафа в размере 10 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений законодательства РФ.