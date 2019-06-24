РИАМО – 24 июн. Главгосстройнадзор добился устранения нарушений при строительстве трех корпусов ЖК «Лесной» в Егорьевске, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Ранее в ходе проверки строительства корпусов 1-1, 2-4, 2-5, входящих в состав ЖК «Лесной», инспекторы выявили замечания в части содержания строительной площадки и ведения исполнительной документации. Генподрядчик оперативно, до завершения проверочных мероприятий, устранил нарушения.

«Жилой комплекс расположен в микрорайоне Холмы городского округа Егорьевск. Его застройщиком выступает ООО «Холмы». Корпусы 1-1, 2-4, 2-5 возводятся в рамках второй очереди проекта», – отмечается в сообщении.

Начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян пояснил, что на объекте в настоящее время ведутся монолитные работы, монтаж наружных и внутренних сетей, работы по устройству кирпичной кладки.

Площадь домов второй очереди строительства составит 11568 квадратных метров.

Новостройки рассчитаны на 154 квартиры, жилая площадь – 7470 квадратных метров.

Закончить строительство корпуса 2-5 планируется в четвертом квартале 2019 года, корпусов 1-1 и 2-4 – во 2 квартале 2021 года.