РИАМО – 24 июн. В Москве приостановлены незаконные работы на памятнике архитектуры – жилом доме XIX века, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

О несогласованных работах на улице Сергия Радонежского, дом №23-25, строение 1 сообщили местные жители.

«Этот небольшой дом является составной частью комплекса строений купца Татарникова. Когда-то второй этаж здесь использовался под жилье, а на первом находились лавки. Кроме того, этот памятник формирует красную линию застройки улицы Сергия Радонежского. Любые работы в подобных домах собственник обязан согласовывать с нашим департаментом», – сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что благодаря бдительности граждан удалось остановить здесь незаконный ремонт. Этот случай является очередным подтверждением значимости сотрудничества горожан и властей города по вопросам сохранения наследия.

Емельянов также отметил, что на момент проверки на памятнике велись работы по оштукатуриванию поверхности, в помещениях стены были очищены до кирпичной кладки, заложен дверной проем, а потолок частично зашит фанерой.

В настоящее время по данному нарушению возбуждено административное дело.