РИАМО - 24 июн. Подмосковье и китайская провинция Сычуань будут развивать отношения в области автомобилестроения и фармацевтики, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Сотрудничество обсудили на встрече заместителя председателя правительства Московской области Александра Чупракова с делегацией КНР в Доме правительства Подмосковья.

«Мы предложили коллегам из провинции Сычуань рассмотреть наши индустриальные площадки, такие как парк «Есипово», «Пущино», для локализации китайских компаний в России. Я думаю, что размещения на территории Московской области для бизнеса из Поднебесной будет весьма эффективным и окажет дальнейшее позитивное влияние на развитие товарооборота», — прокомментировал министр инвестиций и инноваций Подмосковья Михаил Ан.

На территории 18 городов провинции расположены более 70 производств по сборке автобусов, грузовиков и легковых автомобилей и автокомпонентов. Кроме того, в Сычуани находятся головные компании таких марок, как Yema Auto (производство автобусов и грузовых автомобилей), CNJ Automobile (производство грузовиков, автобусов, двигателей). В провинции также активно развивается фармацевтическое производство.

«Мы знаем, что Московская область является важным регионом в области торговли, политики, экономики, также и провинция Сычуань, находящаяся на западе Китая, тоже является большой провинцией с высокой плотностью населения. Я хотел выразить желание о дальнейшем развитии отношений провинции и области», — сообщил заместитель секретаря партийного комитета провинции Сычуань Дэн Сяоган.

Министр инвестиций и инноваций Подмосковья отметил, что в Московской области уже действует два крупнейших логистических центра, это ТЛЦ «Восточный» и ТЛЦ «Селятино», и совместно с китайской компанией достраивается аналогичный логистический комплекс на севере Московской области – «Белый раст».

«После его запуска это будет третий центр, из которого будет поставляться продукция на китайский рынок, и аналогично из Китая товары будут приходить в Россию, через Московскую область», — добавил Ан.

В последние годы Китайская Народная Респубилка стабильно входит в первую пятерку стран – ведущих зарубежных внешнеторговых партнеров Подмосковья. По итогам 2018 года Китай занимает первое место среди стран-импортеров (ввоз в Московскую область) и третье место по объему экспортируемых Московской областью товаров за пределы России.