РИАМО - 24 июн. Мосгосстройнадзор совместно с представителями Центра экспертиз проверят, как идет реконструкция Детского музыкального театра юного актера в Басманном районе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Объект возводится по адресу: улица Макаренко, дом №4, строение 1. Поскольку театр находится в сложившейся застройке, эксперты ЦЭИИС проведут плановые замеры уровня шума на территории жилой застройки, прилегающей к стройплощадке. В случае превышения предельно допустимого уровня шума участникам строительства выдадут предписания с конкретными сроками устранения нарушений. Кроме того, пройдут исследования уровня вредных веществ в атмосферном воздухе от источников выбросов на стройплощадке.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых и социальных объектах. По результатам проверок Центр экспертиз передаст официальные заключения по проведенным исследованиям в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер в случае необходимости», – отметил председатель комитета Олег Антосенко.

Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Центром экспертиз обследует 40 объектов строительства, выполнит 258 исследований. Среди проверяемых объектов: парк развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме, школа на 1,1 тысячи мест в поселке Коммунарка, дошкольная образовательная организация на 220 мест в деревне Саларьево, физкультурно-оздоровительный комплекс на Клинской улице.