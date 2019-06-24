РИАМО – 24 июн. С 1 июля текущего года производителей и импортеров табачной продукции обязали вносить в информационную систему мониторинга сведения о маркировке и обороте продукции, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Согласно постановлению Правительства РФ №224 от 28 февраля 2019 года необходимо сообщать сведения о маркировке табачной продукции, а также вводе табачной продукции в оборот, ее обороте и выводе из оборота.

«Производители будут обязаны вносить в систему мониторинга сведения в отношении приобретения табачной продукции у производителей и импортеров, а импортеры и продавцы – сведения в отношении розничной продажи табачной продукции», – сказал глава министерства Владимир Посаженников.

Требование распространится и на организации оптовой торговли табачной продукцией, приобретающих табачную продукцию непосредственно у производителей и импортеров, и на участников оборота табачной продукции, осуществляющих розничную продажу табачной продукции.