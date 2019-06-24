РИАМО - 24 июн. По итогам недели Госадмтехнадзор Московской области выиграл все состоявшиеся судебные заседания, всего их было 15, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

На заседаниях рассматривались материалы дел, составленные административно-техническими инспекторами по фактам нарушений норм и правил чистоты, порядка и благоустройства.

«По итогам рассмотрения за минувшую неделю решениями суда все оспариваемые 15 постановлений и предписаний Госадмтехнадзора оставлены в силе», — сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что «компетентность и профессионализм сотрудников надзорного органа – главная составляющая в борьбе с нарушителями чистоты, порядка и благоустройства».