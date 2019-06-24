РИАМО - 24 июн. По итогам прошедшей недели в Подмосковье приведено в порядок 887 объектов, среди них детские площадки, ограждения вдоль дорог, участки теплотрасс, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«За неделю устранено 78 нарушений на дорогах и внутридворовых проездах, приведено в порядок 64 контейнерные площадки», — сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Особое внимание уделяют детским площадкам — за неделю нарушения устранили на 70 объектах.

Баженов добавил, что за неделю было пресечено 15 нарушений тишины и покоя граждан, приведено в порядок семь мест проведения земляных работ, 24 ограждения вдоль дорог, ликвидированы нарушения на 12 участках теплотрасс. Пресечена парковка на газонах в 348 местах.