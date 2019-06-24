РИАМО - 24 июн. В Главном управлении Росгвардии по Московской области подвели итоги работы за первое полугодие 2019 года, сотрудники ведомства задержали порядка 950 человек за совершение преступлений и административных правонарушений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В подведении итогов приняли участие первый заместитель командующего Центральным округом войск нацгвардии РФ генерал-майора Анатолий Якубовский, замначальника ГУ МВД по Московской области Вадим Фомченков, руководители структурных подразделений Росгвардии Московской области.

«В ходе выполнения задач боевой службы спецподразделениями на территории области совершено свыше 2,5 тысяч выездов и специальных операций. За отчетный период сотрудниками вневедомственной охраны выявлено 139 преступлений, принято участие в раскрытии 149 преступлений», — отмечается в сообщении.

Сотрудниками Росгвардии задержано 950 человек, из них 780 по подозрению в административных правонарушениях и более 170 — за совершение преступлений. Кроме того, территориальные органы МВД передано более 10 тысяч человек за различные правонарушения. Лицензионно-разрешительной системой проведено более 84 тысяч проверок сохранности оружия, в ходе которых выявлено более 7 тысяч нарушений.

Якубовский отметил, что задачи по охране общественного порядка выполнены в полном объеме.