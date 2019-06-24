РИАМО - 24 июн. Круглогодичную ярмарку на 22 торговых места открыли в районе Новокосино на востоке Москвы, во время городских фестивалей торговлю на прилавках будут вести ежедневно, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Новая торговая точка на улице Городецкая, дом №1 оснащена системами вентиляции, отопления и кондиционирования.

«Ярмарка будет работать с 9 утра до 8 вечера с выходным в понедельник», — написал Собянин в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Во время городских фестивалей торговлю на прилавках будут вести ежедневно.

26 апреля по просьбам жителей открылась круглогодичная ярмарка в Косино-Ухтомском районе, тоже на востоке столицы. Площадка на Святоозерской улице, владение 1, где разместилась ярмарка, раньше была пустырем.

Площадка на Святоозерской улице оформлена в «купеческом» стиле. Терема-павильоны из оцилин­дро­ванного бруса украшены наличниками, балясинами и другими традиционными декоративными элементами. За месяц с небольшим эта ярмарка завоевала немалую популярность. Здесь прошли три городских фестиваля – «Пасхальный дар», «Московская весна» и «Рыбная неделя в Москве».