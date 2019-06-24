РИАМО - 24 июн. Представители власти Подмосковья научатся пользоваться электронными услугами Росреестра на «Курсах электронной регистрации», очередное занятие пройдет в Москве 26 июня, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра Московской области.

Мероприятие начнется в 11:00 по адресу: Москва, улица Поклонная, дом 13.

«На протяжении года управлением успешно реализуется проект под названием «Курсы электронной регистрации», в ходе которого специалисты <…> рассказывают об общедоступных электронных сервисах интернет-портала Росреестра», — говорится в сообщении.

На занятия расскажут о применении общедоступных электронных сервисов интернет-портала в служебной деятельности органов власти, о получении сведений из ЕГРН с использованием Росреестра; типичных ошибках, допускаемых при подаче документов в электронном виде, а также многое другое.

Для записи на курсы необходимо заполнить форму электронной регистрации (https://bit.ly/2F7qFpQ) или позвонить по номеру телефона: 8(985)887-94-77.