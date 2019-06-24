РИАМО - 24 июн. Депутаты Московской областной думы выступили с инициативой о введении мер поддержки арендаторов, которые реставрируют объекты культурного наследия в рамках программы «Усадьбы Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

В Люберцах состоялся выездной круглый стол на тему «О практике применения арендной платы для объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся к собственности Московской области». В доме управляющего фабрикой Н. А. Круминга участники круглого стола обсудили реализацию программы «Усадьбы Подмосковья».

«В Московской области с 2013 года по схеме «рубль за метр» действует программа «Усадьбы Подмосковья». В рамках программы успешно отреставрированы и сданы по льготной цене усадьбы Аигиных в селе Талицы Пушкинского округа и Дом Круминга, но подведя промежуточные итоги, мы увидели, что имеющийся механизм уже нужно совершенствовать», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

Программа «Усадьбы Подмосковья» направлена на сохранение исторического культурного наследия. Согласно регламенту, усадьбы, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, выставляются на торги и по рыночной ставке достаются частному инвестору для восстановления. Договор заключается на 49 лет. Обязательное условие - проведение реставрационных работ за счет инвестора, при этом срок реставрации не должен превышать семи лет. Льготную арендную плату в размере 1 рубля за 1 квадратный метр в год арендатор получает после восстановления усадьбы.

«Порядок действий приобретения прав аренды на объект культурного наследия достаточно сложный. После того как инвестор выигрывает торги, он должен разработать дорогостоящий проект реставрации. Только на его подготовку в среднем уходит два года. Затем проект проходит оценку трех экспертов и только после всех согласований арендатор приступает к реставрационным работам, которые проводятся также при определенных условиях», - отметил Рожнов.

По словам депутатов, такая тяжба с документами отпугивает арендаторов. Желающих вкладываться в аренду без права собственности и так не много, потому что инвесторы хотят владеть тем, за что платят. Также отпугивают огромные затраты на восстановление объектов. Обычно это обходится в пять раз дороже, чем построить новое здание. По оценке экспертов, чтобы возродить усадьбу, в среднем нужно потратить от 100 до 300 миллионов рублей, при этом отдачу за вложенные деньги можно получить через 15-20 лет.

«Необходимо оказывать арендаторам содействие во многих вопросах. Например, в вопросах эксплуатации усадеб. Также необходимо наладить механизм последующей продажи. Надо помогать оформлять земли, проводить газ, свет и так далее. Ведь мы хотим сохранить объекты культурного наследия», - отметил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Шапкин.

Всего в Подмосковье насчитывается 320 объектов культурного наследия, из них порядка 30% находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в восстановлении.

По итогам круглого стола депутаты предложили продумать усовершенствование программы «Усадьбы Подмосковья». Для этого необходимо создать рабочую экспертную группу, которая будет выезжать на объекты, встречаться с потенциальными и действующими арендаторами, а также принимать и прорабатывать поступающие предложения.