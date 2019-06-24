РИАМО – 24 июн. Срок согласования строительства в зонах охраняемых военных объектов в Московской области сократился в два раза благодаря переводу в электронный вид данной услуги, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

«В целях оптимизации и повышения качества предоставления услуги по получению согласования осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе строительства объектов капстроительства в зонах охраняемых военных объектов между правительством Московской области и войсковыми частями заключены соглашения о взаимодействии», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Он добавил, что предметом соглашения стала оптимизация процедуры согласования, перевод услуги в электронный вид. Ранее заявители обращались лично в ведомство с печатной формой документов, и срок оказания услуги составлял 30 календарных дней. Благодаря переводу услуги в электронный вид срок выдачи согласования сократился в два раза и теперь составляет 15 рабочих дней.

Услуга бесплатная. Она предназначена для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.

В Мособлархитектуре напомнили, что на территории охранной зоны военного объекта без специального разрешения запрещается проживание и нахождение физических лиц, хозяйственная деятельность, размещение производственного, социально-бытового и иного назначения – туристических лагерей, автостоянок и так далее.