РИАМО - 24 июн. На территории детского дома «Непоседы» в подмосковной Балашихе 26 июня состоится церемония открытия детского городка, построенного по областной экопрограмме «Подари вторую жизнь своей елке!», говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

В рамках экоакции в январе на территории 19 крупных городов Подмосковья работали пункты приема новогодних елок. Праздничные деревья тогда сдали около 8 тысяч человек.

«Более 1,3 тысячи кубометров деревьев, собранных в пунктах приема, были переработаны в особую щепу, которая пошла на производство фанеры, которая использована в новых детских площадках, построенных по эскизам детей-воспитанников детского дома «Непоседы», - отмечается в материале.

«Участницей» экоакции также стала кремлевская елка. Несколько спилов главной новогодней елки страны передали в дар Подмосковью, чтобы из них изготовили подарочные настенные часы с изображением Кремля для детских социальных учреждений.

«Задача взрослых – в доступной форме рассказать детям об окружающей среде, существующих в ней взаимосвязях, значимости раздельного сбора и вторичной переработки отходов. Детский игровой городок, построенный из переработанных новогодних елок, будет не только радовать ребят из социальных учреждений, но и напоминать о необходимости заботиться о нашей планете», - сказала президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерина Богдасарова.

Основная идея акции «Подари вторую жизнь своей елке!» - научить жителей правильно обращаться с отходами, пригодными ко вторичной переработке. К примеру, если раньше новогодние елки выкидывали в мусорные контейнеры или сжигали, то теперь жители несут деревья в специальные пункты приема таких отходов. Оттуда елки попадают в переработку, получая вторую жизнь. Акция «Подари вторую жизнь своей елке!» станет в Подмосковье ежегодной.

Московская область – один из первых субъектов Российской Федерации, где начался переход на цивилизованное обращение с отходами. Сейчас в регионе особенное внимание уделяют формированию новой культуры и учат правильно разделять твердые бытовые отходы в целях их вторичного использования и снижения негативного воздействия на окружающую среду.