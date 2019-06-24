РИАМО – 24 июн. В столице сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника, проникшего в магазин, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Москве.

Сигнал тревоги с охраняемого объекта поступил в дежурную часть вневедомственной охраны рано утром.

«Сработали датчики разжатия входной двери в одном из крупных сетевых магазинов, расположенных на Чертановской улице. Незамедлительно прибыв по указанному адресу, росгвардейцы задержали 36-летнего жителя столицы, который находился в состоянии алкогольного опьянения», – отмечается в сообщении.

Как пояснил задержанный, он проник в магазин, потому что хотел еще выпить.

«Для дальнейших разбирательств злоумышленник передан сотрудникам полиции», – заключается в сообщении.