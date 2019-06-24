РИАМО - 24 июн. Международный аэропорт «Внуково» 22 июня обслужил десятимилионного пассажира с начала года, в 2018 году аналогичный показатель был достигнут 8 июля, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Этого показателя удалось достичь в рекордно ранний срок за счет постоянного развития инфраструктуры аэропорта и динамичного роста объемов перевозок авиакомпаний-партнеров.

«Международный аэропорт «Внуково» в 2018 году побил исторический рекорд и обслужил 21,478 миллиона пассажиров, что на 18,4%, или 3,34 миллиона пассажиров больше, чем в 2017 году», — говорится в сообщении.

Аэровокзальный комплекс «Внуково» общей площадью около 300 тысяч квадратных метров может обеспечить пропускную способность до 35 миллионов пассажиров в год. Этот аэропорт считается одним из крупнейших в России. Ежегодно в нем обслуживается около 200 тысяч рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Америки, Азии и Африки.

«Международный аэропорт «Внуково» единственный среди аэропортов России имеет благодарность президента Российской Федерации Владимира Путина за достигнутые трудовые успехи и высокие показатели в профессиональной деятельности», — отмечается в материале.

Кроме того, «Внуково» второй год подряд признан лучшим аэропортом в высшей категории «Международный аэропорт» национальной премии «Воздушные ворота России» в рамках VI Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2019. В 2018 году аэропорт был признан лучшим в номинации «Международный аэропорт с пассажиропотоком свыше 10 миллионов пассажиров в год», а в 2019 году — в номинации «Международный аэропорт с пассажиропотоком свыше 15 миллионов пассажиров в год».