РИАМО - 25 июн. В столичном «Царицыне» во вторник откроется парк «Россия в миниатюре», на открытие пригласили путешественника Федора Конюхова, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

«В самой крупной экспозиции за всю историю моделирования архитектуры страны будет представлено 80 всемирно известных российских памятников архитектуры, выполненных в масштабе 1:50. Посетителям уникальной выставки представится возможность увидеть в одном парке всю красоту дворцов, церквей, замков, знаменитых строений и других значимых объектов архитектурного наследия России», – отмечается в сообщении.

На открытие приглашены легендарные путешественники – писатель, художник Федор Конюхов и биогеограф, профессор географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Николай Дроздов, известные travel-блогеры, представители разных религиозных конфессий, медийные персоны, известные историки, географы, архитекторы, политики, телеведущие и спортсмены.