РИАМО – 24 июн. Росавиация отозвала допуски у перевозчиков на 11 международных рейсов в Москву и из столицы, разрешения отозвали у компаний «Азур Эйр», «Победа» и «Аэрофлот», сообщается на официальном сайте ведомства.

«Причина: самостоятельный отзыв допуска перевозчиком», – говорится в сообщении.

Допуски отозваны на следующие рейсы: Москва – Хельсинки, Москва – Реус, Москва – Подгорица, Москва – Базель авиакомпании «Победа»; на рейсы Москва – Кос, Москва – Нячанг, Москва – Урумчи «Аэрофлота»; Москва – Дунцзяо, Москва – Манчжурия, Москва – Мунданцзянь, Москва – Янцзи компании «Азур Эйр».

Всего согласно приказу Росавиации допуски отозваны на 65 зарубежных рейсов. В списке также есть маршруты компаний «Сибирь» и «ИрАэро».