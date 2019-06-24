РИАМО – 24 июн. В отделении медицинской реабилитации Московского областного консультационно-диагностического центра для детей (МОКДЦД) начали использовать ботулинотерапию – новый метод лечения детей с ДЦП, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Применение ботулинотерапии в МОКДЦД проводится под УЗИ-контролем, что позволяет максимально точно проводить инъекции в слюнные железы. При необходимости, после процедуры маленьким пациентам центра назначается курс логомассажа или процедуры по методу Кастильо Моралес, которые эффективно закрепляют результат», – сказала руководитель отделения медицинской реабилитации МОКДЦД, главный специалист по детской реабилитации Минздрава Подмосковья Елена Петрунина.

Новые технологии позволяют существенно снизить риск аспирационного синдрома.

«У детей с ДЦП частым сопутствующим осложнением является бульбарный и псевдобульбарный синдром с гиперсаливацией. Это когда у ребенка из-за болезни появляется патологическое слюноотделение. Данное осложнение приводит к частым пневмониям и появлениям трещин на коже вокруг рта», – отметила главный врач МОКДЦД, главный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева.

Она добавила, что современные технологии позволяют купировать избыточное слюнотечение в короткие сроки и значительно улучшить качество жизни ребенка.

В Подмосковье проживает порядка 10 тысяч детей, нуждающихся в ботулинотерапии. Получить лечение в Московской области они могут бесплатно, обратившись в МОКДЦД. Записаться можно через участкового педиатра по системе «врач-врач» в поликлинике по месту прикрепления.