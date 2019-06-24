РИАМО - 24 июн. За первые три дня на II Европейских играх атлеты из Московской области в составе сборной России завоевали девять медалей, говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта Подмосковья.

Соревнования проходят в Минске с 21 июня по 1 июля. Спортсмены из Подмосковья выиграли пять золотых, три серебряных и одну бронзовую награду.

«Мария Толкачева стала обладательницей золотой и бронзовой медалей в художественной гимнастике. Кирилл Старцев и Валерия Аксенова завоевали четыре золотых и две серебряные награды в спортивной акробатике. Еще одним серебряным призером соревнований стала легкоатлетка Екатерина Старыгина», — говорится в сообщении.

Сборная России находится на промежуточном первом месте в общекомандном медальном зачете после трех соревновательных дней.

«Европейские игры в Минске являются одним из самых важных стартов текущего сезона. Именно поэтому подготовке к ним уделялось пристальное внимание. Трудолюбие и высокий профессионализм позволяют россиянам становиться сильнейшими в своих дисциплинах и помогать национальной команде удерживать первую строчку медального зачета», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.