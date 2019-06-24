РИАМО – 24 июн. На границе Московской и Рязанской областей по состоянию на понедельник зарегистрированы четыре лесных пожара общей площадью более 190 гектаров, два из них локализовали, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Два пожара локализовали на площади 126 гектаров, еще на двух участках предотвратить дальнейшее распространение огня пока не удалось.

«В режиме напряженной работы под руководством Федерального агентства лесного хозяйства проводятся работы по координации и тушению пожаров на границе с Рязанской областью. Ситуация находится под контролем комитета лесного хозяйства Московской области. По данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики», – сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

Пожары пока не удалось локализовать в Егорьевском и Луховицком лесничествах. Площадь первого пожара – 50 гектаров, в тушении задействовано 22 единицы техники и 83 человека. Площадь второго – 15 гектаров, в тушении участвуют семь единиц техники и 12 человек.

«В связи с установлением высокой температуры воздуха, отсутствием выпадения достаточного количества осадков и увеличением количества лесных пожаров в Подмосковье <…> введено ограничение пребывания граждан и въезда транспортных средств в леса на территории пяти лесничеств (Виноградовское, Егорьевское, Луховицкое, Ногинское, Орехово-Зуевское и Шатурское лесничества)», – отмечается в материале.

На территории указанных лесничеств запрещено разводить костры.

Жителям и гостям региона советуют отказаться от посещения лесных участков. Для приема сообщений об обнаруженных возгораниях и выявленных случаях нарушения правил пожарной безопасности работают телефоны: 8(800)100-94-00, 8(915)355-17-89, 8(916)376-18-83, 8(915)245-89-66, а также единый номер «112».

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