РИАМО – 24 июн. В Москве началось голосование за «Лучший реализованный проект в сфере строительства», проголосовать за понравившийся проект можно будет не только на портале «Активный гражданин», но и на выставке конкурсных проектов в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter анонсировал старт общегородского голосования за «Лучший реализованный проект в сфере строительства» на портале «Активный гражданин».

«Давайте выберем лучший строительный объект Москвы 2018 года. В конкурсе участвуют станции мосметро, школы, детсады, спортивные объекты, поликлиники, жилые дома. Поступило 107 заявок. Проголосовать можно до 31 июля на портале @citizenmoscow», – написал градоначальник.

В свою очередь руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин подчеркнул, что для удобства пользователей голосование пройдет в четыре этапа с разницей в несколько дней.

Так, отдать свой голос можно за объекты, введенные в столице в течение 2018 года, многие из которых уже полюбились москвичам.

«В их числе: отреставрированный павильон «Космос» на ВДНХ, стадион «Олимп» на Суздальской улице, Образовательный комплекс «Техноград» на Проспекте Мира, корпуса Знаменского монастыря на Варварке, Бизнес-центр «Амальтея» в Сколково», – перечисляется в материале.

Проголосовать за понравившийся проект можно будет не только на портале «Активный гражданин», но и на выставке конкурсных проектов в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ, на сайте конкурса, а также в обновленном мобильном приложении «Строим просто».

«Проекты-победители в «народной» номинации получат специальные призы», – дополнил Левкин.

Победителей в 12 отраслевых номинациях выберет профессиональное жюри.

«Больше всего проектов заявлено в четырех номинациях из 12: «Многоквартирные дома повышенной комфортности» – 24 заявки, «Объекты учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения» – 13 заявок, «Объекты улично-дорожной сети» и «Реставрация и приспособление объектов культурного наследия для современного использования» – по 10 заявок», – разъяснил Левкин.

Участники московского строительства демонстрируют существенный рост интереса к конкурсу: в этом году он собрал 107 заявок. В прошлом году на конкурс было подано всего 92 заявки.

«Конкурс проводится правительством Москвы, организатор – департамент градостроительной политики Москвы. Ежегодное мероприятие призвано демонстрировать лучшие московские практики строительства и реставрации, распространять о них информацию и способствовать повышению качества проектирования и возведения зданий», – говорится в сообщении.

Награждение победителей конкурса традиционно проводится в канун Дня строителей при участии мэра столицы.