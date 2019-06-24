РИАМО – 24 июн. На заседании межведомственной комиссии правительства Московской области одобрили положение об увеличении площади заказника областного значения «Темповский», расположенного в Талдомском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Эта особо охраняемая природная территория (ООПТ) была спроектирована более 20 лет назад, но завершить эту работу удалось лишь сейчас. По результатам обследования было принято решение увеличить площадь заказника более чем вдвое – до 3,6 тысячи гектаров», – говорится в сообщении.

Природная ценность заказника обусловлена тем, что в ее состав входит верховое болото, где обитает множество редких животных и птиц.

«В их числе – занесенные в Красную книгу Московской области обыкновенный осоед, черный коршун, дербник, обыкновенная горлица, длиннохвостая неясыть, кедровка, обыкновенный уж, прыткая ящерица, бурый медведь, выдра и рысь», – перечисляется в материале.

В ходе обследования территории будущего заказника была выявлена высокая плотность обитания гадюки обыкновенной, которая также находится под особой охраной. В то же время эти места давно облюбовали любители ягод, поскольку в болотистой местности встречаются большие популяции морошки и княженики. Биологи предупреждают, что передвигаться здесь следует с предельной осторожностью, чтобы не спровоцировать нападение змеи.