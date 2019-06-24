РИАМО - 24 июн. Пассажиры двухэтажных скоростных поездов сообщением Москва – Воронеж теперь могут приобрести горячее питание в вагонах ресторанах во время поездки, говорится в сообщении пресс-службы РЖД.

«С 24 июня в состав дневных экспрессов №737/738 и 739/740 по просьбам пассажиров включены вагоны-рестораны. В меню предложены салаты, горячие и холодные закуски, супы, основные блюда из мяса, рыбы и овощей», — говорится в сообщении.

В меню есть и специальные предложения – завтраки и бизнес-ланч, детское и вегетарианские меню. Оплатить покупки можно как наличными деньгами, так и банковской картой.

Скоростные двухэтажные поезда №737/738 и 739/740 курсируют между Москвой и Воронежем два раза в день. Состав останавливается на станциях «Рязань», «Мичуринск», «Грязи-Воронежские».