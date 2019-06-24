РИАМО - 24 июн. Компанию ООО «Спецпромстройпроект» внесли в реестр недобросовестных поставщиков за нарушение условий контракта, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС.

МУП коммунального хозяйства «Егорьевские инженерные сети» заключило с компанией контракт на выполнение проектно-изыскательных работ по техническому перевооружению резервно-топливного хозяйства котельной. Но компания нарушила условия исполнения, и учреждение расторгло контракт.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России ООО «Спецпромстройпроект» не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», — говорится в сообщении.

Выслушав доводы и изучив предоставленные доказательства, Управление ФАС включило компанию в реестр недобросовестных поставщиков.