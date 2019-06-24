РИАМО - 24 июн. С 17 по 21 июня Госжилинспекция Московской области выявила 2006 нарушений жилищного законодательства и выдала предписания на их устранения, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Было выдано 250 предписаний об их устранении и составлено 177 протоколов об административной ответственности. По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел было наложено 99 штрафов на общую сумму 2, 385 миллиона рублей.

«Больше всего протоколов на минувшей неделе жилищные инспекторы составили в городском округе Химки. Здесь за грубые нарушения лицензионных требований и несоблюдение законодательства об энергоэффективности заведены 35 административных дел в отношении МУП «Жилищник городского округа Химки», — говорится в сообщении.

Кроме того, в течение прошлой недели государственные жилищные инспекторы Московской области обследовали состояние фасадов и тепловых контуров в 2017 многоквартирных домах. Нарушения теплового контура были обнаружены в 494 домах. Больше всего их расположено в городском округе Щелково (108), 30 многоквартирных домов с нарушениями выявлены в городском округе Котельники.

Местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб выявлены в 140 домах. Наибольшее их количество находится в городских округах Долгопрудный (36) и Дмитровский (35). 16 нарушений выявлено в городском округе Красногорск.

На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки.