РИАМО - 24 июн. После смерти пациентки в столичной подпольной клинике, где делали аборты мигрантам, гендиректор медучреждения получил один год лишения свободы, врачу, оперировавшему пациентку, также грозит год заключения, говорится в сообщении пресс-службы территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.

«В ходе проверки ООО «Асклепий-Мед» в конце 2018 года установлено, что клиника не имела лицензии на оказание медицинских услуг. Все оборудование, использовавшееся для проведения медицинских процедур, включая операции, было куплено через интернет и не имеет свидетельств о государственной регистрации на территории Российской Федерации», - отмечается в материале.

Кроме того, в помещении подпольной клиники в центре Москвы обнаружили большое количество препаратов с истекшим сроком годности, включая препараты, необходимые для проведения реанимационных мероприятий. Условия хранения практических всех лекарственных средств были нарушены.

«Врачи, оказывавшие медицинскую помощь в подпольной клинике в центре Москвы, не были официально трудоустроены в организации, а некоторые вообще не имели разрешения на осуществление медицинской деятельности на территории Российской Федерации. Так как главного врача в организации не существовало, всю деятельность клиники курировал генеральный директор, не имевший медицинского образования», - подчеркивается в сообщении.

По словам врачей, осуществлявших медицинскую деятельность в помещении ООО «Асклепий-Мед», помимо стоматологии и пластической хирургии, крайне популярной услугой были аборты. Пациентами клиники были в основном мигранты, которых привлекали низкие цены на медуслуги.

«При выборе места получения медицинской помощи ни в коем случае нельзя ориентироваться на ценовую политику клиник. В первую очередь необходимо обращать внимание на законность и качество оказываемой в организации медицинской помощи. Проверяйте наличие и подлинность лицензии на сайте Росздравнадзора, осведомляйтесь у врачей о наличии действующих сертификатов, подтверждающих их право оказывать медицинскую помощь по соответствующим специальностям», - отметил руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Андрей Плутницкий.