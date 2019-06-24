РИАМО - 24 июн. В городском округе Серпухов в этом году отремонтируют 42 дороги протяженностью свыше 69 километров, после проведения ремонта доля муниципальной улично-дорожной сети в подобающем состоянии увеличится до 65%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В городском округе Серпухов в рамках программы обустройства улично-дорожной сети, помимо замены асфальтобетонного покрытия на муниципальных и региональных дорогах, будет проведен ремонт дорожного покрытия на территории восьми медицинских учреждений и комплексно обустроены элементами безопасности дорожного движения три дороги регионального значения», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что всего на дорожные работы выделено более 800 миллионов рублей, из них около 637 миллионов рублей – на ремонт автомобильных дорог.

С привлечением средств из Дорожного фонда Подмосковья отремонтируют 29 муниципальных дорог протяженностью 12 километров. На сегодняшний день укладка асфальтобетонного покрытия завершена на девяти участках, в том числе на улицах Новая, Центральная, Джона Рида, в поселке Большевик, на участке 1 по дороге от поселка Оболенск до деревни Мокрое, улице 2-ая Новая в поселке Пролетарский. Устройство щебеночного покрытия завершено на 2 дорогах в деревнях Рыжиково и Паниково.

Также в городе Серпухове отремонтировали центральную улицу Оборонную – дорожные службы подняли горловины колодцев и уложили дорожное покрытие. Ремонтные работы продолжаются на дороге, выбранной жителями по итогам голосования на портале «Добродел», по улице Красноармейская. Всего в муниципалитете по просьбам жителей отремонтируют 11 дорог.

Завершена укладка асфальта на 4 региональных дорогах общей протяженностью более 14 километров: «Липицы-Новоселки» с 0,0 по 8,0 километр, «Серпухов – Рейсеменовское» с 6,8 по 9,6 километр, «Пущино – Волохово» с 0,7 по 2 километр, проезд А в поселке Оболенск с 0 по 1,6 километр.

Работы продолжаются на дороге «Серпухов – Глазово – Кузьменки» с 0 по 6,6 километр, а также на участке дороги «Липицы – Новоселки» с 8 по 16 километр, выбранной жителями муниципалитета на портале «Добродел». Всего в 2019 году в городском округе отремонтируют 13 участков дорог.

В рамках обустройства улично-дорожной сети в Серпухове отремонтируют территории 8 медицинских учреждений. Асфальтобетонное покрытие заменят возле противотуберкулезного диспансера и городской больницы имени Семашко на улицах 1 и 2 Московской, поликлиники на улице Пушкина, центральной больницы на улице Форса, инфекционного стационара и диспансера психиатрической больницы на улице Ленинского Комсомола, а также детской больницы на улице Химиков и родильного дома на улице Физкультурной.

Согласно программе по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципалитете комплексно обустроят 3 дороги регионального значения: Старосимферопольское шоссе, дороги «Калиново – Дракино» и «Серпухов – Данки – Турово». На дорогах установят порядка 820 дорожных знаков, свыше 15 километров ограждений, 20 светофоров, одну Г-образную опору, устроят 14 остановочных павильонов и 6 посадочных площадок, 4 переходно-скоростные полосы, 2 заездных кармана, построят более 10 километров тротуаров и нанесут около 6 километроа дорожной разметки.