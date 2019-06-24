РИАМО – 24 июн. Двое нарушителей из Одинцовского городского округа получили административное наказание за загрязнение водных объектов, им предстоит выплатить штраф около 90 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее инспекторы эконадзора завершили административные расследования по фактам загрязнения рек в Одинцовском городском округе. Вынесены два постановления об административном наказании.

«Первое нарушение совершило ООО «Конверс», которое допустило аварийный сброс неочищенных сточных вод из коттеджного поселка Папушево на водосборную площадь реки Вяземки. Второе совершил сотрудник ООО «Возрождение», организовав сброс неочищенных стоков в Звенигороде в систему ливневой канализации, которая имеет выход в реку Нахавня», – отмечается в сообщении.

На нарушителей наложены штрафы на общую сумму почти 90 тысяч рублей.

«Состояние Вяземки находится на особом контроле Минэкологии, поскольку факты сброса неочищенных стоков фиксировались и ранее», – разъясняется в материале.

В апреле-мае текущего года специалисты Минэкологии и МинЖКХ совместно с работниками администрации муниципалитета и ГКУ МО «Мособлпожспас» провели рейды и обследовали береговые линии реки в районе поселений Молоденово, Папушево и Горышкино.

«В ходе рейдов были обнаружены незаконно построенные коллекторы для сброса сточных вод. Затампонированы 14 нелегальных водовыпусков, прекращена деятельность свинофермы в водоохранной зоне», – резюмируется в сообщении.