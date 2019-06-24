РИАМО - 24 июн. Гала-концерт пятого Международного музыкального фестиваля искусств Петра Чайковского начался на открытой площадке в парке мемориального музея-заповедника Чайковского в подмосковном Клину, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

В гала-концерте принимают участие пианист-виртуоз Денис Мацуев, дирижер Юрий Башмет и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия». В программу вошли симфония №5 Петра Чайковского, рапсодия на тему Паганини Сергея Рахманинова и произведение Кузьмы Бодрова.

«Дорогие друзья, гости фестиваля Чайковского в Клину! Сегодня особенный день, у нас очень высокие гости на фестивале - лауреаты конкурса Чайковского, которые сегодня получили именную стипендию от губернатора на индивидуальное обучение на 1,5 миллиона рублей. Также сегодня с нами заместитель председателя правительства России Ольга Юрьевна Голодец», - сказала министр культуры Московской области Нармин Ширалиева на открытии концерта.

На открытой площадке музея-заповедника собрались более 1 тысячи человек.

«Мне очень приятно находиться именно сегодня здесь, в Клину. Сейчас в России проходит главное музыкальное событие всего мира - конкурс Чайковского. Уже через несколько дней мы узнаем имена победителей. Сегодня мы свидетели удивительного праздника», - сказала Голодец.

XVI Международный конкурс имени Петра Чайковского проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня. Пятый Международный музыкальный фестиваль искусств Петра Чайковского проходит в Клину с 21 по 30 июня.