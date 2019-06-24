РИАМО – 24 июн. В Подмосковье свыше 2,7 тысячи выпускников сдали ЕГЭ по математике в резервный день, для проведения экзамена было задействовано 28 пунктов, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Сегодня в Московской области прошел резервный день сдачи ЕГЭ по математике. Экзамен написали свыше 2,7 тысячи человек – выпускники прошлых лет и выпускники текущего года, которые не явились или не завершили экзамен по уважительной причине, а также получили неудовлетворительный результат в основной день», – отметила Забралова.

Она уточнила, что из всех участников большая часть сдали математику профильного уровня – 1,8 тысячи ребят, остальные – базового.

«Для проведения экзамена было задействовано 28 пунктов. Для наблюдения за ходом проведения экзаменов министерством образования аккредитован 51 общественный наблюдатель. Экзамен прошел в штатном режиме, без нарушений, теперь ребята ждут результатов, они будут известны не позднее 8 июля», – дополнила Забралова.