РИАМО - 24 июн. Оформление станции «Печатники» Большой кольцевой линии московского метро выполнят в характерных для типографии цветах, сама станция будет построена в стиле необрутализм, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Новая станция «Печатники» появится в одноименном районе Юго-Восточного административного округа на Шоссейной улице. С нее пассажиры смогут сделать пересадку на станцию «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии.

«Станцию «Печатники» построят в лаконичном стиле необрутализм. В оформлении будут использованы характерные для типографии цвета: черные, серые и белые. Из нержавеющей стали выполнят стены, пол — из натурального камня, а потолок — из алюминия. Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, Большую кольцевую линию планируют замкнуть в 2023 году», — сказал председатель Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Проектировщиком станции выступает ОАО «Ленметрогипротранс». По замыслу архитекторов, наземные вестибюли будут напоминать книжную полку – их также выполнят в черно-серой гамме. Территорию вокруг станции благоустроят: высадят деревья, кустарники, цветы, установят лавочки, урны и фонари. Заказчиком разработки проекта выступило АО «Мосинжпроект».

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