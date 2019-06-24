РИАМО - 24 июн. В Люберецком офисе банка «Возрождение» состоялось открытие центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес», где в формате одного окна оказывают полный комплекс услуг для начала и ведения бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

В торжественной церемонии открытия центра «Мой бизнес» приняли участие глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий, начальник управления поддержки и развития предпринимательства министерства инвестиций и инноваций Московской области Людмила Лисятникова и региональный управляющий дополнительным офисом «Люберецкий» банка «Возрождение» Максим Семененко.

«Работа с малым и средним бизнесом для «Возрождения» всегда была приоритетным направлением. Мы выступаем как центр компетенций: у нас владелец бизнеса может получить полный комплекс услуг, финансовые консультации, возможность получения кредитных средств на развитие бизнеса по ставкам ниже рыночных. Именно поэтому мы поддержали проект правительства Московской области и активно включились в процесс создания центров, где предпринимателям окажут реальную помощь», – сказал Семененко.

«Мой бизнес» – сервисная модель оказания поддержки предпринимательству в режиме одного окна. Здесь можно получить полный комплекс услуг – муниципальных, государственных и банковских – без каких-либо ограничений. Задача центра – дать возможность предпринимателям в комфортных условиях получать полную и достоверную информацию, упростить коммуникацию, сократить время предоставления услуг.

«В настоящее время в городском округе Люберцы работает более 15 тысяч предпринимателей малого и среднего бизнеса. Открытие офиса предоставления услуг должно стать неким толчком для создания нового бизнеса, консультаций, для оперативного решения вопросов кредитования, оформления документов», – отметил Ружицкий.

Присутствующий на мероприятии президент Люберецкой торгово-промышленной палаты Николай Кантович поблагодарил банк «Возрождение» за содействие, оказанное в открытии центра.

Центры «Мой бизнес» создаются в рамках национального проекта поддержки малого и среднего предпринимательства по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. «Возрождение» станет одной из площадок проекта «Мой бизнес». В ближайшее время планируется открытие центров предоставления услуг еще в трех подмосковных городах.

Новый офис «Мой бизнес» открыт по адресу: Люберцы, Смирновская улица, дом №2. Режим работы: с 09:00 до 18:00 с понедельника по пятницу и с 10:00 до 16:00 в субботу.