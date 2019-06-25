Четвертую пятницу подряд в «Яме» на Хохловской площади за распитие спиртных напитков задерживают отдыхающих. 21 июня здесь снова были задержаны десятки человек, многие из которых – подростки. Корреспонденты РИАМО провели в «Яме» выходные и узнали, кто и зачем сюда приходит, и за что здесь задерживают.

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«Яма» без души, зато с инстаграмом

Хохловскую площадь подростки облюбовали еще в прошлом году, когда ее обустроили по программе «Моя улица». Очень быстро полукруглый амфитеатр с фрагментом исторической стены Белого города стал местом притяжения молодежи.

«В сквере на Китай-городе тусоваться стало немодно, а эта площадь еще и со своим аккаунтом в «Инстаграме» понравилась всем», – рассказывают посетители.

Молодежь стала приходить на площадь, чтобы выпить пиво, съесть пиццу из ближайшей Pinsa Maestrello, познакомиться и заодно самореализоваться – по вечерам в «Яме», напротив фрагмента стены Белого города, выступают начинающие музыканты.

«Это место близко к «Китай–городу» и легендарному бару «Сосна и липа», где раньше тусовались все школьники и студенты. Здесь можно не только посидеть на воздухе, но и послушать музыку. Молодежь тянет к искусству, к самовыражению, сами понимаете», – поделились с РИАМО посетители «Ямы».

Есть и те, кто ностальгирует по скверу на Китай–городе, но продолжает тусоваться я «Яме», потому что нет выбора.

«В «Яме» меньше души. В сквере можно было подсесть к кому угодно, поговорить… Я там даже любовь нашел. Но альтернатив нет у подростков», – рассказывает 18-летний посетитель.

На площади появились свои постоянные компании подростков, которые каждые выходные приходят сюда выпить. Проблема в том, что многие из тусовщиков – несовершеннолетние.

«В прошлом году здесь бухали все, кому не лень – и бразильские фанаты, и школота, и участники летних фестивалей. Где была эта полиция?», – возмущаются посетители.

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Ад или дом родной

Скандальную репутацию площадь приобрела этим летом, когда сюда пришла общественная организация «Лев против», которая выступает против курения и употребления алкоголя в общественных местах. Лидера организации Михаила Лазутина многие знают по акциям «СтопХам».

«Мы спокойно сидели, и тут к нам подходит чувак и спрашивает, вы не видели, «Лев против» приходил?» И мы видим, как орава качков идет к подросткам, отбирает пиво и выкидывает. Ад», – рассказывает посетитель «Ямы» Иван.

Местные тусовщики считают, что это необоснованно. «Какое они имеют право применять физическую силу? Это какая-то двоякая мораль – им можно применять физическую силу, а нам нельзя пить», – возмущаются подростки.

«Приходят амбалы, выхватывают алкоголь и выливают. Попросите нас культурно, мы уйдем в другое место», – говорят тусовщики.

В пятницу 21 июня около 20:00 вечера рядом с площадью дежурил ОМОН, но посетителей это не смущало: они пили пиво, заедая пиццей. При нас с площади ушли только два человека, которые побоялись полиции. Правда, многие заворачивают пиво в пакет и продолжают культурно пить, другие начинают возмущаться: «Да что они нам сделают? Пусть только попробуют».

Есть и такие, кто говорит, что специально сюда пришел побить лидера «Льва против», потому что он оскорбил скинхедов, однако с его появлением подростки дружно включают смартфоны и только ждут, когда же начнется замес.

«Когда происходят задержания, у меня такое чувство, что в мой дом вторгаются», – восклицает постоянный посетитель «Ямы» Иван.

В пятницу никто ни на кого не бросался. Правоохранители, которые ходят по территории «Ямы», предупреждают, что распитие алкоголя в общественном месте незаконно. Отсутствие реакции окружающих бесит активистов «Льва против», и они буквально пальцем показывают ОМОНу на каждого посетителя «Ямы», кто пьет не стесняясь. А таких оказывается немало.

Впрочем, задерживают в «Яме» только самых дерзких – тех, кто даже после просьбы прекратить не выливает алкоголь и продолжает распивать его демонстративно. На наших глазах в автозаки увели более 20 человек, как несовершеннолетних подростков, так и ребят постарше.

Подогревают обстановку журналисты и блогеры. «Не отвечайте им ни на что! Попросите их представиться!», – кричит толпа советчиков ребятам, которых ведут в автозаки. С подростками обращаются «нежно» – на наших глазах никого не скручивали и руки не заламывали.

Вокруг задержаний здесь ходит много легенд. Например, что забирают из «Ямы» не только за алкоголь, но и за еду.

«Недавно была такая ситуация. Пришел мужик в ночи в «Яму», стал есть шаурму, рядом с ним стояла закрытая бутылка водки. К нему подходят менты и говорят, что ты тут жрешь, это культурное место, и выбили у него из рук шаурму, бутылку водку открыли и вылили на землю», – рассказывает завсегдатай «Ямы» Игорь.

Во время нашего посещения в пятницу еду у посетителей никто не отбирал. Даже пиво в пакете никого не смущало.

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Safe zone для подростков

У подростков какое желание – выпить и посидеть на свежем воздухе, объясняет 18-летний Иван. И судя по количеству людей с бутылками вокруг – он прав. В 20:00 вечера в воскресенье в «Яме» было много людей с вином и пивом из соседнего «Дикси».

На ступеньках рядом с Покровским бульваром замечаю большую компанию подростков, на вид 13-16 лет, с бутылкой «Столичной» и пакетом сока «Добрый». Подхожу к ним ближе. Все обсуждают «Льва против».

«Я провожаю парня в армию. Мне 14 лет, где я должна пить-то?», – говорит девочка в черной мини-юбке, наливая парню водку прямо в жестяную банку из-под пива.

Студенты, которые интеллигентно здесь пьют вино, считают, что общественный порядок нарушают в основном школьники. «Проблема одна – неадекватные пьяные дети. Вон, посмотрите на них, хлещут водку из горла. Не знаю, сколько им лет, 12 – 17?», –говорит 20-летний посетитель «Ямы».

По его словам, хайп подняли школьники, а взрослые люди культурно себя ведут – выпивают, но из пакета.

«Здесь собираются люди разных субкультур – и винишки, и растаманы, и стимпанки, и скинхеды и пр. А что такое субкультура – это движение, которое не соответствует общей ортодоксальной позиции», – объясняет 18-летний Иван.

Молодежи нужно какое-то место, куда можно прийти в пятницу или в выходной и выпить пиво – все подростки так делают. Понятно, что законом это не разрешено, но такие места должны быть в Москве, считает Иван. По его мнению, самое простое – прийти сюда и показательно задержать неформалов.

По его словам, парк – слишком массовое общественное место, куда ходят люди, далекие от субкультур, и вы вряд ли услышите у подростков «Мы тусим в Парке Горького». А здесь можно посидеть своей компанией, в своем уголке, то есть это место, которое подростки могут назвать своим.

«В аэропорту же есть зоны для курения, такая же safe zone для распития алкоголя должна быть. Сидеть дома и бухать – это не для молодежи», – добавляют местные подростки.

Конечно, здесь бывают особо «угашенные», показывают подростки на пьяного мужчину, лежащего возле лавочки.

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«Они будут сюда приходить»

Местные жители подросткам не рады. Как рассказывает 58-летняя Валентина, которая живет в доме напротив, ей неприятно это место.

«Свою внучку я бы никогда сюда не пустила. Вы слышали, как они разговаривают? Пробегаю мимо площади, чтобы не видеть и не слышать ничего», – отмечает она.

«Кто этому рад – только если сотрудники «Дикси», – говорит охранник соседнего с «Ямой» офиса, у которого перекуры с видом на площадь. – С другой стороны, на Чистых прудах посмотрите, что делается, там под каждым кустом пьют, поэтому они будут сюда приходить, – добавляет он.

Во время нашей прогулки по маршруту от Чистых прудов до Хохловской площади на бульваре выпивали и парочки, и мужские компании, и студенты, девушки, и даже люди в костюмах, которые участвовали в фестивале «Москва – Париж – Москва».

18-летний Иван говорит, что после задержаний побаивается пить открыто, но все-таки идет в магазин за второй бутылкой пива. Его друг, 17-летний Игорь, считает, что здесь он в безопасности. «Я нахожусь здесь если не в компании друзей, то единомышленников, и, если начнутся какие-то провокации, верю, что общественность сможет отреагировать», – считает он.